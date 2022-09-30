Новый рекорд инфляции в еврозоне

Инфляция в еврозоне поставила новый рекорд: в сентябре она составила 10%. В августе она была чуть более 9%, а в прошлом сентябре — 3,4%.

Германия, которая была сильнее других зависима от российских энергоносителей, пострадала особенно тяжело. Там средние показатели инфляции — самые высокие с начала 50-х годов.

Главной причиной кризиса по-прежнему остаётся рост цен на энергоносители, подорожавшие в среднем на 40%, что повлияло на все остальные товары. Например, продукты питания, алкоголь и табак выросли почти на 12%. При этом до сих пор сказываются и долгосрочные последствия коронакризиса.

Евроцентробанк призвал страны готовиться к углублению кризиса и накапливать резервы. Пока регулятор не говорил о планах нового повышения учётных ставок в ближайшее время. Но экономисты считают такой шаг неизбежным и предупреждают, что в конечном итоге это приведёт к дальнейшему снижению покупательной способности населения.