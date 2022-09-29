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Франция

Сенат Франции озабочен насилием в порноиндустрии

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 Euronews
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Логотипы порносайтов на фоне знака "Запрещено людям младше 18 лет"
Логотипы порносайтов на фоне знака "Запрещено людям младше 18 лет"   -   Авторское право  LIONEL BONAVENTURE/AFP or licensors

Сенат Франции представил доклад под названием "Ад за кулисами", в котором говорится о проблеме систематического сексуального и физического насилия в порноиндустрии.

В течение шести месяцев исследования делегация Сената по правам женщин и гендерному равенству заслушала более 50 человек, включая некоторых работников индустрии, активистов движения за права женщин и жертв.

Авторы доклада обнаружили, что 90% порнографических сцен содержат насилие, и что две трети детей в возрасте 14 лет и младше знакомы с подобным контентом, несмотря на французский закон, требующий, чтобы зрителям было не менее 18 лет.