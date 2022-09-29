Сенат Франции озабочен насилием в порноиндустрии

Сенат Франции представил доклад под названием "Ад за кулисами", в котором говорится о проблеме систематического сексуального и физического насилия в порноиндустрии.

В течение шести месяцев исследования делегация Сената по правам женщин и гендерному равенству заслушала более 50 человек, включая некоторых работников индустрии, активистов движения за права женщин и жертв.

Авторы доклада обнаружили, что 90% порнографических сцен содержат насилие, и что две трети детей в возрасте 14 лет и младше знакомы с подобным контентом, несмотря на французский закон, требующий, чтобы зрителям было не менее 18 лет.