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Россия

Доступ к порносайтам через Госуслуги

 Андрей Позняков
Серверная
Серверная   -   Авторское право  Image by Michal Jarmoluk from Pixabay
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Главный радиочастотный центр Роскомнадзора рекомендует ввести централизованную аутентификацию пользователей российских порносайтов через портал Госуслуг. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование ГРЧЦ о регулировании распространения порнографии. Эксперты ведомства предлагают организовать фильтрацию трафика, чтобы материалы для взрослых могли увидеть только те, кто подтвердил свой возраст. Для этого можно использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), — говорится в отчёте. По словам главы Научно-технического центра ГРЧЦ Романа Коросташова, именно такая проверка будет обладать юридической силой.

По задумке экспертов Роскомнадзора, после подтверждения возраста на Госуслугах зарегистрированные россияне должны иметь доступ к легализованным порнографическим материалам. Незаконную порнографию (например, с участием детей или с насилием) предлагают отфильтровывать с помощью оборудования, установленного у провайдеров.

Глава «Института исследований интернета» Карен Казарян сомневается в возможности государственного регулирования порнографии. Вместе с тем, верификацию на порносайтах через Госуслуги он называет «рабочей схемой», но оговаривается, что вряд ли многие решатся на это.