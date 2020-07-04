В Италии раскрыта сеть распространения детской порнографии

Сотрудники специализированных подразделений так называемой "почтовой полиции" Италии занимаются мониторингом интернета и телекоммуникаций. На этот раз им удалось выявить и пресечь деятельность преступного сообщества, которое занималась распространением детской порнографии. 3 человека арестованы, около 50 находятся под следствием.

Изображения детей и даже новорождённых, в том числе и подвергающихся сексуальному насилию, передавались через службу обмена сообщениями.

"Мы раскрыли сеть из 50 пользователей, которые размещали нелегальный контент, причём не только размещали, но также обменивались материалами о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, а также распространяли эти материалы", - рассказывает Фабиола Сильвестри, сотрудница "почтовой полиции".

Следователи не раскрывают, какой именно платформой обмена сообщениями пользовались преступники, но признали, что она широко известна. Часть контента производилась членами сообщества на дому.

Итальянские полицейские сообщили, что в расследовании им очень помог Канадский координационный центр, который занимается вопросами насилия над детьми.