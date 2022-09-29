Ураган "Йен" добрался до Флориды. По мере продвижения по территории полуострова он ослаб с четвертой категории до второй.

Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет порядка 42 м/с, а местами достигает 70 м/с.

Национальная метеорологическая служба предупредила о "катастрофическом" штормовом приливе и возможности торнадо.

Около 2,5 миллионов жителей Флориды подлежали обязательной эвакуации. По сообщениям, около 600 000 домов и предприятий испытывают перебои с электричеством.

Ураган двигается на северо-восток со скоростью 13 км/ч.

Американские СМИ отмечали, что ураган "Йен" сопоставим с самым сильным штормом за всю историю на западном побережье Флориды: скорость порывов ветра аналогична той, которая была зафиксирована во время урагана "Чарли" в 2004 году.

По прогнозам метеорологов, "Йен" будет бушевать на территории США до 6 октября.