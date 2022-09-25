"Фиона" обрушилась на Атлантическую Канаду

Ураган "Фиона" в субботу со всей силой обрушился на атлантическое побережье Канады. Сильный ветер и проливные дожди нанесли материальный ущерб и отключили электроэнергию почти в 500 000 домов. Пропала без вести одна женщина, её унёс поток воды.

Премьер-министр Канада Джастин Трюдо обратился к согражданам:

"Я знаю, что это чрезвычайно трудное время для многих людей, которые видели, как уничтожались их дома и имущество. Но я также знаю, и эти люди должны знать, что они не одиноки, что мы будем рядом с ними. Мы здесь, чтобы помочь необходимыми ресурсами, будь то вооруженными силами, будь то специализированным оборудованием, мы действуем, мы направляем дополнительные силы, чтобы реагировать на происходящее надлежащим образом, во всех районах бедствия".

Больше всего от удара стихии пострадали канадские провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров Принца Эдуарда. Здесь снесены многие дома, деревья вырваны с корнем, дороги затоплены. У побережья некоторым жителям приказали эвакуироваться, так как ожидаются волны высотой более 12 метров.

Однако, по данным метеорологических служб, в ближайшее время погода должна улучшиться.