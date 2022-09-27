Ураган "Йен" приближается к Флориде

Власти американского штата Флорида предупредили население о необходимости готовиться к "потенциальной крупной угрозе": Йен, ураган второй категории, набирает силу в Карибском море.

Сильный ветер достиг южного побережья Кубы в ночь на понедельник. Ожидается, что Йен обрушится на западное побережье Флориды в среду. Точный его путь неизвестен, но губернатор Флориды Рон ДеСантис предупредил о "возможных масштабных последствиях".

На выходных губернатор объявил чрезвычайное положение во всему штату и задействовал 5000 военнослужащих Национальной гвардии для оказания помощи.

Жители запасаются продуктами, водой, лекарствами и топливом. В некоторых частях штата ураганов такого масштаба не было уже около века.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) заявил, что ожидает быстрого усиления Йена в течение следующих 48 часов.