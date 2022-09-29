Греция усиливает ВМС на фоне противостояния с Турцией

Противостояние между Грецией и Турцией усиливается. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на верфи Скараманга в пригороде Афин, сообщил о дальнейшем укреплении военно-морского флота страны. Премьер посетил церемонию присвоения названия и вхождения в состав военно-морских сил Греции недавно построенного патрульного корабля с управляемыми ракетами "Капитан-лейтенант Влахакос".

Заявление главы правительства прозвучали в ответ на очередные обвинения со стороны Анкары по вопросу статуса остров в Эгейском море.

"История учит, кто бы ни нарушил границы, в конечном итоге будет наказан. В XXI веке нет места для имперских видений других эпох. Более того, нет места для для амбициозных нарушителей спокойствия", — заявил он.

Глава греческого правительства сообщил, что в ближайшее время в состав ВМС войдут несколько фрегатов и противолодочных вертолетов. Мицотакис подчеркнул, что спорных, серых зон в Эгейском море нет: "Границы у двух стран голубые, а не серые".

Ранее МИД Греции заявил, что Афины будут защищать свои законные права в Эгейском море, несмотря на угрозы Анкары.