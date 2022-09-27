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Польша

Газопровод Baltic Pipe начнет работу 1 октября

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 Михаил Саленков
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Церемония запуска газопровода Baltic Pipe
Церемония запуска газопровода Baltic Pipe   -   Авторское право  Stringer/AP

В Польше состоялась церемония запуска газопровода Baltic Pipe, по которому в страну через территорию Дании пойдет новержский газ.

Вентиль вместе повернули польский президент Анджей Дуда, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий и глава правительства Дании Метте Фредериксен.

В Европе надеются, что введение в действие Baltic Pipe облегчит энергетический кризис, разразившийся на континенте.

"Сегодня мы вступаем в новую эру, эру энергетического суверенитета, энергетической свободы и повышенной безопасности, энергетической безопасности, а также безопасности в более широком смысле этого слова", - сказал на церемонии запуска Baltic Pipe премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Газопровод Baltic Pipe стоимостью около 1,6 млрд евро - это новый маршрут поставок природного газа из Норвегии в Данию и Польшу, а также потребителям в соседних странах. Он начнет действовать с 1 октября. Работы на газопроводе были завершены досрочно. Инвесторами строительства выступили датская компания Energinet и польская Gaz-System.