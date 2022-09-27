В четырёх областях Украины завершились "референдумы"

"Маскарадом" и "вопиющим нарушением международного права" назвали в Париже и штаб-квартире НАТО "референдумы", завершившиеся во вторник вечером в четырёх регионах Украины, которые Россия собирается таким образом аннексировать. Госсекретарь США и израильский МИД заявили, что "никогда не признают" их результатов. В ООН в очередной раз подчеркнули приверженность "территориальной целостности Украины в её признанных международным сообществом границах".

Согласно официальным российским СМИ, явка на организованное Москвой в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях голосование превысила 80 %, вхождение в состав РФ якобы поддержали более 90% участвовавших в нём.

Западные аналитики подчеркивают, что, пытаясь придать дополнительную легитимность фарсу, российские власти заставили голосовать перемещённых украинцев, которые находятся в РФ.

Именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, всё это во главе угла находится и является центром внимания всего нашего общества, всеё страны Владимир Путин президент РФ

Между тем в Киев во вторник прибыла министр иностранных дел Франции. Катрин Колонна привезла не только слова поддержки, но и следователей Национальной жандармерии для работы в недавно возвращенном Изюмском районе.

Комментируя события последних дней на оккупированных Россией территориях, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что "это решение Путина, не будет иметь никакого влияния на политику, дипломатию и действия Украины на поле боя".

В Брюсселе в свою очередь пообещали "последствия и санкции для всех, кто участвует в незаконных, нелегитимных референдумах", уточнил официальный представитель Петер Стано.

На сегодня Россией оккупированы 20 % территории Украины. Аналитики не исключают, что об аннексии будет объявлено в пятницу. В связи с этим зампредседателя Совета безопасности РФ и экс-президент Дмитрий Медведев пообещал прибегнуть к ядерному оружию, "если угроза России превысит установленный предел опасности", опираясь на российскую ядерную доктрину.