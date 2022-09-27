Неофашизм и шизофрения: что известно об ижевском стрелке?

Спецборт МЧС России доставит пострадавших при стрельбе в ижевской школе в Москву.

Расследованием трагедии займется центральный аппарат СК России.

Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший выпускник 34-летний Артем Казанцев убил 17 человек, 11 из которых - дети. Более 20 получили ранения.

Во время стрельбы ученики вместе с учителями забаррикадировались в классах.

Как сообщает Следственный комитет, стрелок был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

По словам очевидцев, убив двух охранников и всех, кто не успел спрятаться, стрелок начал проверять запертые классы. Через какое-то время напавший покончил с собой - на нем была балаклава и майка со свастикой.

Как сообщает газета "Коммерсант", при обыске в квартире Артема Казанцева были найдены доказательства его увлечения идеологией неофашизма.

Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения.