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Россия

Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе погибли 13 человек

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 Euronews
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Карта России
Карта России   -   Авторское право  Euronews

13 человек, в том числе 7 детей, погибли и более 20 человек пострадали в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске. Многие получили травмы, выпрыгивая из окон учебного заведения.

По предварительным данным, стрелок покончил с собой, его тело обнаружили в одном из классов.

Как сообщили в СК РФ, напавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву.

Напавшим оказался выпускник школы, при себе он имел два пистолета и несколько обойм с патронами с надписью "Ненависть". В Удмуртии объявлен трехдневный траур.