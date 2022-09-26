Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе погибли 13 человек

Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе погибли 13 человекКомментарии
Euronews
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13 человек, в том числе 7 детей, погибли и более 20 человек пострадали в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске. Многие получили травмы, выпрыгивая из окон учебного заведения.
По предварительным данным, стрелок покончил с собой, его тело обнаружили в одном из классов.
Как сообщили в СК РФ, напавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву.
Напавшим оказался выпускник школы, при себе он имел два пистолета и несколько обойм с патронами с надписью "Ненависть". В Удмуртии объявлен трехдневный траур.