В результате стрельбы в школе Ижевска погибли 15 человек

Жертвами вооружённого нападения на школу в Ижевске стали, по меньшей мере, 15 человек, в том числе 11 детей. Более 20 получили ранения. Это данные Следственного комитета России. Стрельбу открыл бывший выпускник Артём Казанцев. Согласно официальным сообщениям, он прошёл в школу через главный вход с двумя пистолетами, подготовил несколько обойм с патронами. Мужчина расстрелял охранников, после чего пошёл по коридорам, открывая огонь по всем, кого видел. Началась паника, некоторые школьники пострадали, выпрыгивая из окон.

Когда сотрудники силовых структур прибыли на место, они обнаружили нападавшего мёртвым. По официальным данным, он покончил с собой.

Мы знаем, что он находился на учёте в психоневрологическом диспансере. Есть предположения, что он придерживался нацистской идеологии, потому что он был в майке с нацистской символикой, в балаклаве. Александр Бречалов глава Удмуртии

После вооружённого нападения в Удмуртии, мэрия Краснодара объявила об усилении охраны общеобразовательных учреждений. Генпрокуратура тем временем проверяет, как была организована охрана в ижевской школе, соблюдался ли пропускной режим. Правительство республики объявило траур до четверга.