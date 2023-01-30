"Окас": учения эстонских резервистов

Эстония проводит внезапные учения "Окас" ("Перо"), в них принимают 830 членов военизированной эстонской Лиги обороны (EDL).

Отмепчается, что подготовка во время манёвров адаптирована к боевому опыту Украины. Власти страны подчеркивают, что это лишь тренировка, и непосредственной военной угрозы Эстонии нет. Но учения проходят на фоне снижения диплматических отношений с Россией, в том числе сокращения численности сотрудников дипмиссии РФ в Таллине.

"Исходя из уроков украинской войны, мы используем тактику более мелких подразделений и ведём рассредоточенные боевые действия на местности с упором на применение противотанковых комплексов, то есть с участием не только противотанковых подразделений, но и пехоты, которая сможет использовать системы противотанкового оружия", - говорит майор Андрес Валли, командующий Западным территориальным оборонительным округом.

Резервисты вызваны на учения в два этапа: большая часть их участвовала в традиционных учениях до 29 января, а остальные отрабатывают гибкое проведение мгоновенных действий по 23 февраля. Основная цель — проверить цепочку управления национальной обороны, начиная с решения правительства Эстонии и заканчивая определенными подразделениями в структуре быстрого реагирования, достигающими боевой готовности.

Модель национальной обороны Эстонии основана на резервных военных структурах, поэтому страна должна проводить регулярные учения в мирное время, чтобы поддерживать и повышать способность резервных структур реагировать своевременно.