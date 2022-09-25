Украина: как "голосуют" на "референдуме"

В Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях урны для голосования продолжают циркулировать от дома к дому, чтобы узаконить ожидаемую аннексию Россией украинских территорий.

На фронте голосуют вооружённые сепаратисты, которые годами удерживают территорию вне украинского суверенитета. Россия объявила, что «голосование» продлится до 27 сентября.

На Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь представил российскую позицию по вопросу :

"Референдумы проводятся на основе решений местных органов власти. Условия этих референдумов опубликованы, и по итогам этих референдумов, как я уже сказал, Россия, конечно, отнесётся с уважением к волеизъявлению людей, которые долгие долгие годы страдают от бесчинств неонацистского режима".

Украинская сторона говорит о том, что такой шаг Россия предпринимает с тем, чтобы затем поместить вышеупомянутые области под свой ядерный зонтик. Президент Украины назвал проводимое голосование псевдореферендумом. Говорят жители Краматорска:

"Что я могу сказать о референдуме? Это явно незаконно, это наша земля, украинская земля. И всё, что они там делают... я не знаю, я думаю, им просто нечего делать. На нашей земле? Какое тут может быть голосование, мы ж украинцы".

Союзники Украины объявили, что не признают суверенитет России, но, как и в случае с Крымом, после аннексии будет трудно устранить свершившийся факт.