Непризнанные "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Эти урны для голосования — мобильные или размещенные в определенных местах — один из ключевых элементов срежиссированных Кремлем так называемых "референдумов" на захваченных российскими силами территориях Украины.

В ходе четырехдневного "голосования" жители оккупированных районов в Херсонской и Запорожской областях и самопровозглашённых ДНР и ЛНР отвечают на вопрос — "Вы за вхождение в состав Российско Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"

Результаты этой кампании, которая проводится в нарушение всех норм международного права, не будут признаны на международной арене. Об этом, в частности, в пятницу заявили страны G7 под председательством Германии:

"Сегодня творится история, здесь есть причастность каждого жителя Донбасса, который стойко выдержал все эти испытания за эти долгие восемь лет, и не то, что не разуверился в том выборе, который был сделан в 2014 году , а наоборот", — говорит глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Женщина из Донецкой области голосует в Севастополе AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Так называемые "референдумы" проходят по одному сценарию в отсутствии конфиденциальности и в сопровождении вооруженных людей во всех контролируемых Москвой населенных пунктах, в том числе и в Мариуполе, где сотни мирных жителей погибли в результате российской военной агрессии.

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил: "Мы все работаем над тем, чтобы Украина получила больше поддержки во всем мире, это лучший ответ какой мы можем дать, наряду с тем, что наши войска сражаются каждый день и каждую минут. Это лучший ответ на такие манипуляции, процессы и угрозы со стороны России".

В Кремле заявляют, что в случае положительных итогов так называемых "референдумов" попытки Украины вернуть захваченные территории будут расцениваться как нападение на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал происходящее шумными новостями из России, которые не изменят позицию Украины.