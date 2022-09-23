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мир

Украина: "референдумы" в оккупированных регионах

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 Alexander Kazakevich
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Агитационные баннеры в Луганске, Украина.
Агитационные баннеры в Луганске, Украина.   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В четырёх украинских регионах, частично контролируемых российской армией, стартуют т.н. "референдумы" о вхождении в состав России.

Назначенные Москвой власти Херсонской и Запорожской областей, а также представители самопровозглашённых ДНР и ЛНР сообщили, что в течение нескольких дней созданные ими бригады будут обходить дома местных жителей. Голосование на участках состоится только 27 сентября.

Вот что можно услышать на улицах:

– Вы за референдум? – Да. – Почему? – Потому что я за Россию, за нас, за Донбасс.

– Хочется уже какого-то понимания, стабильности. Мы пойдём на референдум.

– Россия – это мощная страна, за ней будущее, за ней сила, за ней правда. Поэтому быть частью России – наше желание, мы так долго этого ждали.

Служба безопасности Украины утверждает, что в Донецке к голосованию планируют привлекать несовершеннолетних.

На Западе т.н. "референдумы" и объявленную в России мобилизацию называют новым витком эскалации, а высказывания Владимира Путина о защите территориальной целостности расценивают как угрозу применения ядерного оружия.

В ЕС заявили, что своими действиями Кремль стремится "легализовать оккупацию", а о "свободном волеизъявлении" на этих территориях не может быть речи.