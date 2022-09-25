Элиуд Кипчоге побил свой рекорд на Берлинском марафоне

Двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге побил свой собственный мировой рекорд на Берлинском марафоне. Кениец пробежал 42,2 км за 2 часа, 1 минуту и 9 секунд. Это на полминуты быстрее прежнего рекорда, который легкоатлет поставил также в Берлине в 2018-м. Спортивные эксперты отмечают, что сейчас условия для бега были идеальными – температура около 11 градусов Цельсия, отсутствие осадков и ветра.

Соотечественник Кипчоге Марк Корир пришёл вторым с отставанием почти в пять минут. Третье место занял Таду Абате из Эфиопии.

37-летний Элиуд Кипчоге завоевал золото на марафонах двух последних Олимпийских игр. Стремление к рекордам стало своеобразной визитной карточкой легкоатлета – в 2019-м в рамках спецпроекта он пробежал марафонскую дистанцию меньше чем за 2 часа, однако из-за особых условий проведения забега этот результат не был признан международной федерацией.