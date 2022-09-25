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Германия

Элиуд Кипчоге побил свой рекорд на Берлинском марафоне

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 Андрей Позняков
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Финиш Элиуда Кипчоге на Берлинском марафоне
Финиш Элиуда Кипчоге на Берлинском марафоне   -   Авторское право  Christoph Soeder/AP Photo

Двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге побил свой собственный мировой рекорд на Берлинском марафоне. Кениец пробежал 42,2 км за 2 часа, 1 минуту и 9 секунд. Это на полминуты быстрее прежнего рекорда, который легкоатлет поставил также в Берлине в 2018-м. Спортивные эксперты отмечают, что сейчас условия для бега были идеальными – температура около 11 градусов Цельсия, отсутствие осадков и ветра.

Соотечественник Кипчоге Марк Корир пришёл вторым с отставанием почти в пять минут. Третье место занял Таду Абате из Эфиопии.

37-летний Элиуд Кипчоге завоевал золото на марафонах двух последних Олимпийских игр. Стремление к рекордам стало своеобразной визитной карточкой легкоатлета – в 2019-м в рамках спецпроекта он пробежал марафонскую дистанцию меньше чем за 2 часа, однако из-за особых условий проведения забега этот результат не был признан международной федерацией.