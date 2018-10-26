В Монако на этой неделе собрались представители почти тысячи компаний, работающих в спорт-индустрии. Здесь прошел форум SportelMonaco. На этом мероприятии журналисту Euronews удалось пообщаться с известной бегуньей Полой Рэдклифф. С британской спортсменкой, в 2005 году ставшей чемпионкой мира на марафонской дистанции, мы поговорили об Элиуде Кипчоге, который в этом году установил новый мировой рекорд:
Пола Рэдклифф: "Рекорд Кипчоге не скоро будет побит"
Пола Рэдклифф: "Рекорд Кипчоге не скоро будет побит"
"Многие стараются уложиться в 2 часа и 3 минуты, а Кипчоге смог пробежать за 2 часа 1 минуту и 39 секунд. Это огромный шаг вперед. Я не думаю, что многие способны преодолеть марафон быстрее чем за 2 часа и 2 минуты. Мне кажется, рекорд Кипчоге еще не скоро будет побит".
Кульминацией этого мероприятия стала церемония награждения, во время которой были названы имена авторов лучшего спортивного документального фильма, рекламного ролика и книги. Звание "легенды спорта" получил тренер французской сборной Дидье Дешам, который в этом году привел своих подопечных к чемпионскому титулу и который 20 лет назад сам стал чемпионом мира. Награду ему вручил князь Монако Альбер II.