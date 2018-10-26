Пола Рэдклифф: "Рекорд Кипчоге не скоро будет побит"

В Монако на этой неделе собрались представители почти тысячи компаний, работающих в спорт-индустрии. Здесь прошел форум SportelMonaco. На этом мероприятии журналисту Euronews удалось пообщаться с известной бегуньей Полой Рэдклифф. С британской спортсменкой, в 2005 году ставшей чемпионкой мира на марафонской дистанции, мы поговорили об Элиуде Кипчоге, который в этом году установил новый мировой рекорд: