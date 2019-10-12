Кипчоге вошёл в историю марафонного бега

Мировой рекорд в беге побит, но неофициально.
Кенийский атлет Элиуд Кипчоге первым в мире смог преодолеть марафонскую дистанцию за менее чем 2 часа. На соревнованиях в Вене он финишировал с результатом 1 час 59 минут 40,2 секунды.
Но рекорд не может быть ратифицирован, поскольку мероприятие проводилось не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Баннистер 7 августа 1954 года на Играх Содружества в Ванкувере стал первым в истории легкоатлетом, которому удалось выбежать из 4 минут на дистанции 1 миля.
Официальный мировой рекорд в марафоне принадлежит также Кипчоге — 2 часа 1 минута 39 секунд, и был установлен в Берлине в прошлом году.