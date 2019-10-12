Кипчоге вошёл в историю марафонного бега

Мировой рекорд в беге побит, но неофициально.

Кенийский атлет Элиуд Кипчоге первым в мире смог преодолеть марафонскую дистанцию за менее чем 2 часа. На соревнованиях в Вене он финишировал с результатом 1 час 59 минут 40,2 секунды.

Но рекорд не может быть ратифицирован, поскольку мероприятие проводилось не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Я хорошо себя чувствую. Нам потребовалось 65 лет, чтобы человеку удалось войти в историю спорта после Роджера Баннистера. Он сделал это в 1954 году. Спустя 63 года я начал пытаться, но тщетно. И вот прошло 65 лет... Я попробовал, и теперь я счастливейший человек, мне удалось выбежать из 2 часов, чтобы вдохновить многих других. Чтобы сказать людям, что способности человека безграничны. Вы можете это сделать. И я хочу, чтобы во всем мире смогли пробежать марафон менее чем за 2 часа после сегодняшнего дня Элиуд Кипчоге кенийский легкоатлет

Баннистер 7 августа 1954 года на Играх Содружества в Ванкувере стал первым в истории легкоатлетом, которому удалось выбежать из 4 минут на дистанции 1 миля.

Официальный мировой рекорд в марафоне принадлежит также Кипчоге — 2 часа 1 минута 39 секунд, и был установлен в Берлине в прошлом году.