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Иран

Десятки убитых на акциях протеста в Иране

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 Андрей Позняков
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Акция протеста против клерикализации общества в Иране
Акция протеста против клерикализации общества в Иране   -   Авторское право  Vahid Salemi/AP Photo

Не менее 35 человек погибли, более 700 задержаны при разгоне акций протеста в Иране за прошедшую неделю. Такие цифры представило государственное телевидение. МВД обвиняет участников выступлений в беспорядках, погромах, обещает защитить исламские правовые нормы и добиться наказания для организаторов.

Для разгона акций против правил ношения хиджабов, притеснения женщин и клерикализации общества службы безопасности применяли слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули. Протестующие кидали в силовиков камни, поджигали автомобили и полицейские участки. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляет, что в ряде случаев по демонстрантам стреляли металлической дробью.

Массовые протесты, которые продолжаются уже восемь ночей подряд, были спровоцированы смертью 22-летней Махсы Амини. Её задержали и поместили под арест из-за претензий полиции нравов к тому, как был завязан религиозный платок.

Семья и близкие Амини, а вслед за ними и участники протестов уверены, что её избили и это привело к смерти. В полиции настаивают, что задержанная скончалась от сердечного приступа.