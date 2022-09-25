Антверпен: Королевский музей изящных искусств снова приветствует посетителей

Королевский Музей изящных искусств в Антверпене после одиннадцатилетней реконструкции снова открыл двери для публики. Выставочная площадь увеличилась на 40%. Новые пространства появились на месте внутренних двориков.

В неоклассическом здании XIX века хранятся произведения искусства разных эпох и стилей - от фламандских примитивистов и экспрессионистов до работ мастеров неизвестных широкой публике. Изменения претерпели не только выставочные залы и фасад.

Нико Ван Хаут, куратор музея: "В классическом музее обычно экспонаты располагаются согласно хронологии. Это означает переход от старого к новому. Мы же, напротив, исходим от темы, как, например, в этом зале, все вертится вокруг темы света".

Ремонтные работы обошлись в 100 миллионов евро, хотя изначально предполагалось уложиться в 44 миллиона. В залах представлены картины из богатейшей коллекции музея - от Питера Пауля Рубенса до Люка Тёйманса.