Комиссия ООН рассказала о военных преступлениях в Украине

Российские войска на территории Украины совершали военные преступления: к такому выводу пришла Следственная комиссия ООН. Среди этих преступлений эксперты назвали масштабные обстрелы и бомбардировки населённых пунктов, казни, пытки, жестокое обращение, сексуальное насилие и преступления против детей.

Эрик Мёсе, Председатель Следственной комиссии ООН:

"Основываясь на собранных доказательствах, Комиссия пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления. Мы были поражены значительным количеством казней в районах, которые мы посетили. Сейчас комиссия расследует гибель людей в 16 городах и посёлках. Мы получили достоверные свидетельства и многих других преступлений, которые мы документируем".

Следственную комиссию учредили в мае — одним из главных поводов для этого стала трагедия в Буче под Киевом. К работе на украинской территории эксперты ООН приступили в середине июня.

Начали следователи с четырёх областей страны: Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской.