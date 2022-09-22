Призывы к правосудию и ответственности за военные преступления

Заседание Совета Безопасности ООН в четверг было посвящено военным преступлениям в Украине, объявленной в РФ мобилизации и новым ядерным угрозам со стороны Кремля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил: "Сегодня некоторые возрождают идею ядерного конфликта, что раньше было немыслимо. Это неприемлемо".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан провели брифинг для 15 членов Совбеза.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что привлечение россиян к ответственности – это ключевой элемент для обеспечения мирового порядка и безопасности.

"Не может быть мира без правосудия. Я подчеркиваю, что ни одно из российских преступлений в Украине не было бы возможным без преступлении агрессии, совершенного против Украины российским руководством. Это преступление не может остаться безнаказанным. Единственная реальная возможность предать суду c президента путина и его окружение – это создать специальный трибунал в отношении преступления агрессии против Украины", — заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, выступил с утверждением, что Международный уголовный суд оставил без внимания 3 тысяч обращений о преступлениях против жителей Донбасса.

"Никакого доверия у нас к этому органу не осталось. Мы долгие восемь лет напрасно ждали, когда начнется борьба с безнаказанностью на Украине, и больше не рассчитываем на справедливость со стороны этого и целого ряда других международных институтов. Время ожидания закончилось", — сказал Сергей Лавров.

Госсекреретарь США Энтони Блинкен обрушился с критикой на Россию. Он в частности заявил:

"Защита суверенитета и территориальной целостности Украины — это гораздо больше, чем отстаивание права одной нации выбирать свой собственный путь, каким бы основополагающим это право ни было. Речь идет также о защите международного порядка, при котором ни одна нация не может перекроить границы другой, с помощью силы. Если мы не сможем защитить этот принцип, когда Кремль так грубо его нарушает, то мы пошлем всем потенциальным агрессорам сигнал о том, что они тоже могут его игнорировать. Мы подвергаем риску каждую страну. Мы открываем дверь в менее безопасный мир".

Энтони Блинкен также задал интересующий многих вопрос:

"Каким образом эта агрессия против Украины, совершаемая президентом Путиным, улучшает жизни или перспективы хотя бы одного гражданина России? Один человек начал эту войну и этот человек может ее остановить. Потому если Россия прекратит боевые действий, то закончится война если Украины прекратить боевые действия, то закончится Украина".

Традиционные союзники к России Китай и Индия выступили в защиту территориальной целостности Украины и призвали Москву и Киев к диалогу.