Уклониться в Турции: "Мы отстроим новую Россию и восстановим Украину"

В съемной стамбульской квартире Лев Камышев вспоминает, как бежал из России. Он решил уехать на следующий день после объявления Владимира Путина о частичной мобилизации.

Путь до Стамбула занял у 37-летнего Льва 26 часов. Сначала он добрался на перекладных до границы с Казахстаном и перешел ее пешком дабы избежать встречи с российскими властями в аэропорту.

Я был напуган и подавлен, я оставил все, что у меня было. Я опустошен... [...] Я хотел спасти свою жизнь. Конечно, я не считаю, что так должно быть. Но мое правительство не оставило мне выбора Лев Камышев беженец

По оценкам властей, после объявления о мобилизации в Стамбул из России прилетели около 10 тысяч человек. Что же касается других регионов Турции, то на Анатолийское побережье, по официальным данным, в первые дни прибыли 1800 россиян.

После речи Владимира Путина 21 сентября билеты на рейсы в Турцию было найти сложно - цены подскочили в несколько раз, но многих и это не останавливало. В то же время узнать, какая часть прибывших из России бежали от мобилизации - невозможно.

Но правительства некоторых стран Евросоюза заявили, что не собираются принимать их у себя.

Министр иностранных дел Литвы заявил, что его страна не предоставит убежище людям, которые, по его словам, просто бегут от ответственности. В "Твиттере" он призвал их бороться с Путиным в России.

Агентство ООН по делам беженцев заявило Euronews, что людям, ищущим убежище, должна оказываться поддержка "где бы и кем бы они ни были".

Если ты остаешься и борешься, тебя тоже могут призвать, тебя могут убить в отделении полиции Лев Камышев

Лев надеется получить убежище в Германии. Ранее немецкое правительство заявило, что готово принять бегущих от мобилизации. Но, как дела обстоят на самом деле, — судить пока рано.

Кристина Йовановски, Euronews:

— Euronews поговорил с другим россиянином, который бежал в Турцию на прошлой неделе. Он сказал, что был против войны, и уехал, потому что боялся, что его заставят воевать. Позже он сказал нам, что опасается выхода интервью в эфир - даже если его личность будет скрыта. Что же касается Льва, то он говорит, что после войны хочет вернуться в Россию.

Лев Камышев, беженец:

— Мы хотим быть теми мужчинами в конце войны, которые не стреляли. Мы вернемся. Мы отстроим новую Россию. Мы поможем восстановить Украину.