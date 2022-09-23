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США

Boeing: штраф за ложь

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 Euronews
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Компания Boeing заплатит 200 миллионов долларов за введение в заблуждение инвесторов.
Компания Boeing заплатит 200 миллионов долларов за введение в заблуждение инвесторов.   -   Авторское право  Ellen M. Banner/The Seattle Times via AP, Pool, File

Штраф размером в 200 миллионов долларов за ложные заявления: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сочла, что руководство корпорации Boeing вводило инвесторов в заблуждение, публично распространяя сообщения о безопасности лайнера 737 MAX, несмотря на то, что в результате падения самолётов в Индонезии и Эфиопии погибли более 300 человек. В обоих случаях причиной катастрофы стал сбой в работе системы улучшения маневренности MCAS.

В заявлении правительственного агентства говорится, что руководство компании ставило во главу угла получение прибыли и пыталось во что бы то ни стало восстановить свою репутацию. 

Ещё 1 миллион долларов заплатит бывший гендиректор компании Деннис Меленберг.