Boeing: штраф за ложь

Штраф размером в 200 миллионов долларов за ложные заявления: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сочла, что руководство корпорации Boeing вводило инвесторов в заблуждение, публично распространяя сообщения о безопасности лайнера 737 MAX, несмотря на то, что в результате падения самолётов в Индонезии и Эфиопии погибли более 300 человек. В обоих случаях причиной катастрофы стал сбой в работе системы улучшения маневренности MCAS.

В заявлении правительственного агентства говорится, что руководство компании ставило во главу угла получение прибыли и пыталось во что бы то ни стало восстановить свою репутацию.

Ещё 1 миллион долларов заплатит бывший гендиректор компании Деннис Меленберг.