Новые проблемы Boeing 737

Приостановлены поставки новых самолетов Boeing 737: обнаружены проблемы, на этот раз связанные с электрической системой, в частности с работой блока управления резервным питанием и панелью автоматического выключателя. В связи с этим около сотни лайнеров — более половины их них принадлежат американским авиакомпаниям — в ближайшее время не будут эксплуатироваться из-за выявленных недостатков.

В Федеральной авиационной администрации США отметили, что данные дефекты не связаны с системой улучшения характеристик манёвренности, из-за которой потерпели крушение два самолета в 2018 и 2019 годах. В работу системы были внесены изменения. В декабре прошлого года в США возобновилась эксплуатация этих самолетов.

На этом фоне американская авиастроительная корпорация Boeing в I квартале текущего года понесла убытки в размере 560 млн долларов из-за последствий пандемии коронавируса.