Европарламент вручил премию Сахарова женщинам Ирана

Церемония вручения премии Сахарова прошла в Европарламенте. В этом году её присудили движению "Женщины, жизнь, свобода в Иране" и Махсе Амини посмертно.

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Европейский парламент во вторник вручил премию Сахарова 2023 года Махсе Амини, молодой иранской женщине, погибшей после её ареста иранской полиции, и движению "Женщины, жизнь, свобода в Иране". Председатель Роберта Метсола высоко оценила борьбу иранского народа, особенно женщин, на мероприятии, на котором не смогли присутствовать члены семьи Амини. Иранские власти запретили им покидать страну.

"Подобное обращение - ещё один пример того, с чем каждый день сталкивается народ Ирана. Позвольте мне сказать, что мужество и стойкость иранских женщин в их борьбе за справедливость, свободу и права человека непоколебимы. Их голоса невозможно заглушить, и хотя сегодня их здесь нет, их присутствие ощутимо. Роберта Метсола председатель Европарламента

Смерть Махсы Амини вызвала многомесячные протесты против политических и религиозных лидеров Ирана по всему миру. Молодая женщина была арестована, как утверждалось, за "неправильное ношение исламского платка" и в итоге скончалась. В ходе репрессий в поддержку Амини и за права женщин погибли сотни людей, тысячи были арестованы.