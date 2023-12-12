Европарламент вручил премию Сахарова женщинам Ирана

Церемония вручения премии Сахарова прошла в Европарламенте. В этом году её присудили движению "Женщины, жизнь, свобода в Иране" и Махсе Амини посмертно.
Европейский парламент во вторник вручил премию Сахарова 2023 года Махсе Амини, молодой иранской женщине, погибшей после её ареста иранской полиции, и движению "Женщины, жизнь, свобода в Иране". Председатель Роберта Метсола высоко оценила борьбу иранского народа, особенно женщин, на мероприятии, на котором не смогли присутствовать члены семьи Амини. Иранские власти запретили им покидать страну.
Смерть Махсы Амини вызвала многомесячные протесты против политических и религиозных лидеров Ирана по всему миру. Молодая женщина была арестована, как утверждалось, за "неправильное ношение исламского платка" и в итоге скончалась. В ходе репрессий в поддержку Амини и за права женщин погибли сотни людей, тысячи были арестованы.