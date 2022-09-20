Путин назвал антироссийские санкции "верхом цинизма"

На церемонии приема верительных грамот у иностранных послов в Кремле президент РФ Владимир Путин заявил о кардинальной трансформации международных отношений.

Российский лидер также выразил уверенность, что вводимые западными государствами санкции негативно действуют и на них самих, и на беднейшие страны.

"К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего, развивающиеся и беднейшие. Именно на них в первую очередь отразились западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия, удобрений на мировые рынки. Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн российских удобрений до сих пор остается без ответа", — сказал Владимир Путин.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкции направлены против российской экономики войны, а не против продовольствия или сельского хозяйства. По его словам, никто не вводит ограничения на торговлю удобрениями между третьими странами и РФ, но многие международные рыночные операторы сами не хотят иметь дело с Россией.

На следующей неделе экспорт российских удобрений и продовольствия обсудят генсек ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел России Сергей Лавров.