Протесты против монархии в день траура по королеве

День скорби, объявленный в Австралии в связи с кончиной королевы Елизаветы II, обнажил противоречивое отношение граждан к монархии. Высокопоставленные лица, в том числе представитель суверена в стране, выразили свое почтение королеве на церемонии в парламенте в Канберре. Среди выступающих был и премьер-министр республиканец Энтони Албаниз, который хочет, чтобы в Австралии британского монарха сменил глава австралийского государства.

Албаниз говорил о том, как изменились австралийцы с тех пор ,как в 1954 году увидели королеву.

Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии: "Возможно, самая большая дань уважения, которую мы можем предложить семье королевы и ее памяти, — это не мраморная статуя или металлическая табличка, это усиленное стремление служить обществу, более верное понимание нашего долга перед другими, и приверженность обязательству с уважением относится ко всем".

Между тем в ряде городов страны прошли акции протеста против монархии. В Мельбурне на улицы вышли сотни демонстрантов. По мнению участников манифестации, монархия сыграла определенную роль в пагубном воздействии британской колонизации на коренные народы.

Вейни Вартон, участник протеста: "Во время своего правления королевой были подписаны юридические документы, документы которые лишали свободы наших людей. На этих бумагах стояла ее подпись. Так что ее нельзя назвать невиновной".

Результаты двух опросов общественного мнения, опубликованных после смерти королевы, показывают, что большинство австралийцев хотят сохранить конституционную монархию. Республиканцы говорят, что это временная реакция на интенсивное освещение в СМИ деятельности чрезвычайно популярной фигуры.