Пытки в российских тюрьмах: правозащитники требуют остановить беззаконие

Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области Алексей Федотов и еще несколько человек уволены после публикации в интернете видеозаписей, на которых запечатлены пытки и издевательства над заключенными. Проводится служебная проверка, материалы которой будут переданы в Следственный комитет РФ.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин ранее сообщил, что из России удалось вывезти видеоархив российских спецслужб.

«Это самый большой и громкий провал российских спецслужб - Управления М ФСБ и Главного опер.управления ФСИН. Такого ещё не было никогда. Независимые правозащитники получили более 40 Гб видео средств объективного контроля, документов и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондер-команды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съёмок этих истязаний», - сообщил Осечкин на своей странице в Фейсбуке.

На каналах в YouTube и Telegram проекта Gulagu.net опубликован документальный фильм «Torture in Russia: файлы из секретного видеоархива ФСИН/ФСБ».

«Сотни людей были запытаны, изнасилованы и с помощью этого видеокомпромата завербованы для дальнейшего участия в этом пыточном конвейере», - пишет Осечкин.

Использованные в документальном фильме кадры - лишь малая часть видеоархива ФСИН, вывезенного Gulagu.net из России.

По мнению саратовского адвоката Снежаны Мунтян, которая сотрудничает с проектом, произошло «историческое событие»: на пытки, вымогательства и надругательства над заключенными в регионе, наконец, обратили внимание.

В интервью Euronews Мунтян сказала, что правозащитники долго ждали этого момента.

«Эти видео и признания потерпевших публиковались и ранее, но такого ажиотажа не было. Возможно, дело в том, что в этот раз публикацией видео с непосредственным насилием, пытками и изнасилованиями заключенных их просто прижали к стенке: у Следственного комитета и ФСИН не осталось выбора, приходится возбуждать уголовные дела и вести проверки. Настал этот момент, мы ждали его очень давно», - сказала Мунтян.

Адвокат работает с заключенными в Саратовской области с 2015 года. Заключенные часто жалуются ей на вымогательства и насилие.

«Это не единицы, а десятки людей. Но при этом они не соглашаются предавать свои истории огласке. После разговора, выслушав все эти подробности, я выхожу и понимаю, что ничего не могу сделать. Потому что они говорят: не надо никуда обращаться, мне еще сидеть, будет еще хуже, я боюсь, что опять изнасилуют или вообще убьют.

В июне один из подзащитных Мунтян согласился рассказать свою историю об избиениях и изнасиловании, после чего было возбуждено уголовное дело и начата проверка. Однако, как говорит адвокат, в ходе проверки нарушений выявлено не было.

«Об этой истории забыли, но сейчас, после публикации видеоархива, снова вспомнили. Последовали отставки. Надеюсь, что виновные в этих, мягко говоря, бесчинствах понесут наказание. За годы работы я не раз сталкивалась с безразличием органов в таких случаях, но в этот раз приложу все усилия, чтобы эти уголовные дела не остались на полке, а дошли до суда», - заявила адвокат.