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Германия

Обыски на виллах Алишера Усманова в Германии

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 Euronews
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Германия заморозила около 5 млрд евро активов россиян
Германия заморозила около 5 млрд евро активов россиян   -   Авторское право  Mikhail Klimentyev/AP

Полиция Германии провела масштабные обыски на 24 объектах недвижимости, принадлежащих российскому олигарху Алишеру Усманову в рамках расследования по подозрению в нарушении санкций. Об этом сообщило издание "Шпигель". 

Рейды,  в которых приняли участие около 250 полицейских, прошли в в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге.

Информацию об обысках подтвердили в прокуратуре Мюнхена, где заявили что следственные мероприятия проводятся в отношении гражданина России и еще четверых подозреваемых. Речь об идет оплата услуг охранной компании, что нарушило запрет на использование замороженных средств. 

В прокуратуре Франкфурта сообщили, что проводится также расследование по делу об отмывании денег из-за подозрительных транзакций, связанных с оффшорными счетами. Одним из поводов для расследования послужила информация. полученная в результате утечка "Панамских документов" . 

В расследовании принимают участие сотрудники Федеральной уголовной полиции и службы расследований налоговой полиции.

Алишер Усманов считается приближенным к окружению Владмира Путина и находится в санкционном списке ЕС из-за российского вторжения в Украину.