Обыски на виллах Алишера Усманова в Германии

Полиция Германии провела масштабные обыски на 24 объектах недвижимости, принадлежащих российскому олигарху Алишеру Усманову в рамках расследования по подозрению в нарушении санкций. Об этом сообщило издание "Шпигель".

Рейды, в которых приняли участие около 250 полицейских, прошли в в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге.

Информацию об обысках подтвердили в прокуратуре Мюнхена, где заявили что следственные мероприятия проводятся в отношении гражданина России и еще четверых подозреваемых. Речь об идет оплата услуг охранной компании, что нарушило запрет на использование замороженных средств.

В прокуратуре Франкфурта сообщили, что проводится также расследование по делу об отмывании денег из-за подозрительных транзакций, связанных с оффшорными счетами. Одним из поводов для расследования послужила информация. полученная в результате утечка "Панамских документов" .

В расследовании принимают участие сотрудники Федеральной уголовной полиции и службы расследований налоговой полиции.

Алишер Усманов считается приближенным к окружению Владмира Путина и находится в санкционном списке ЕС из-за российского вторжения в Украину.