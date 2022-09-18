Украинские военнослужащие в Харьковской области ищут тела погибших солдат: как украинцев, так и россиян. Неделю назад российские войска были выбиты из этого района. В полях и на дорогах остаётся разбитая техника. Каждую находку украинские поисковики тщательно документируют, а материалы передают следователям.

"Прежде всего мы провели разведку, воздушную разведку, подняли дрон, чтобы проверить, где точно находятся сами тела. После этого поисковая группа пешком выдвинулась туда, где находятся тела. И после этого всё было сфотографировано и задокументировано для того, чтобы информацию внесли в единый реестр досудебных расследований убийств, поскольку это военное преступление", — рассказывает офицер Нацгвардии Украины.

В посёлке Казачья Лопань Харьковской области, в двух километрах от российской границы, по заявлениям украинской стороны, обнаружены камеры для пыток. Независимого подтверждения этой информации нет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области найдены более десятка таким помещений.

Между тем в сам Харьков возвращаются всё больше людей: за минувшие недели украинские войска освободили почти всю территорию области.

"Атмосфера немного изменилась, люди стали более расслаблены. Я только что вернулся из Киева. В шесть утра я приехал, на один день, и полный поезд молодёжи, все снова едут сюда".

"Стало спокойнее. Но всё равно стреляют: прекратиться ничего не прекратилось, но может я крепче начала спать".

В то же время восстановить город ещё предстоит. От российских ударов больше всего пострадала восточная часть Харькова. По заявлениям местных властей, обстрелы и сейчас продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью.