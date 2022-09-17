Михаил Подоляк подтвердил причастность ВСУ к ударам по Херсону

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что украинская армия причастна к ударам по подконтрольной Москве администрации оккупированного Херсона.

При этом взрыв в кабинете генпрокурора самопровозглашенной ЛНР в Луганске, в результате которого погиб сам генпрокурор Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко, Михаил Подоляк назвал "внутренним разбирательством".

В свою очередь подконтрольные Кремлю власти региона назвали произошедшее террористическим актом.

"У нас наступательная операция на самом Донбассе не прекращается. Они идут. Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно, постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание: мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы не спешим в этой части", — заявил президент России Владимир Путин.

Отступление российской армии в Минобороны РФ называют "операцией по свертыванию и переброске войск" и продолжают публиковать видео боевых вертолетов, якобы уничтожающих цели в Донбассе.

Между тем украинские СМИ публикуют фотографии брошенной россиянами в Харьковской области военной техники: среди трофеев ВСУ есть танки, зенитно-ракетные комплексы, станция разведки и комплект беспилотников "Орлан" со всей документацией.