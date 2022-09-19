Отпевание королевы Елизаветы II

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II начались в понедельник с церемонии отпевания в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В ней приняли участие более 2 000 человек, в том числе около 500 лидеров государств и правительств, королей и королев. Официальные представители России, Беларуси, Венесуэлы, Сирии, Афганистана и Мьянмы на церемонию прощания с Елизаветой II приглашены не были.

Гроб с телом королевы был доставлен в аббатство из Вестминстерского дворца на артиллерийском лафете. В преддверии начала церемонии похорон колокола звонили раз в минуту, чтобы почтить каждый из 96 лет жизни монарха.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал, пробыв на престоле дольше всех в британской истории – более 70 лет. Новым королем Великобритании провозглашён ей старший сын принц Уэльский Чарльз, который начал правление под именем Карла III.

В понедельник утром был прекращен доступ для публики, желающей проститься с королевой в Вестминстер-холле. С 14 сентября, дань уважения ей отдали тысячи британцев и граждан других стран. Они выстраивались в многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять более 12 часов.

Панихида в Вестминстерском аббатстве продлилась час. Слово взяли архиепископ Кентерберийский, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, представители конфессий.

После завершения траурной службы вся Великобритания умолкла и остановилась в двухминутном молчании. Прозвучал гимн Великобритании с уже изменёнными словами: "Боже, храни короля" вместо "Боже, храни королеву".

Под звуки органа гроб с телом королевы вынесли из Вестминстерского аббатства. На артиллерийском лафете он проследует до Арки Веллингтона на углу Гайд-парка. Затем гроб переместят на государственный катафалк, откуда он отправится в Виндзор;

Елизавета II будет упокоена в гробнице рядом с супругом – принцем Филиппом.