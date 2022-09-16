Дети королевы Елизаветы II отстояли в почетном карауле

Всего несколько дней осталось до государственных похорон британской королевы Елизаветы II. Пышная церемония, на которую прибудут 500 высокопоставленных гостей со всего мира, состоится 19 сентября.

А пока британцы выстаивают многокилометровую очередь, чтобы попасть в Вестминстер-Холл и успеть проститься с монархом, царствовавшим более 70-ти лет.

В почетном карауле у гроба с телом матери в пятницу вечером отстояли Король Карл III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

В зале царит полная тишина. Слышны лишь шаги людей. Одни, подходя к гробу, склоняют головы, другие делают реверанс или просто останавливаются на несколько секунд.

Желающих проститься с монархом так много, что властям пришлось временно закрыть очередь. В толпе был замечен и знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм. Он провел, провел в очереди более 14 часов.

Пока в Лондоне тщательно готовятся к государственным похоронам, Карл III продолжает посещать главные города королевства. В пятницу он присутствовал на мессе в честь своей матери Елизаветы II в Лландафском соборе в Кардиффе, столице Уэльса. Визитом в Кардифф Карл III завершил объезд британских земель. Ранее он побывал в Шотландии, Англии и Северной Ирландии.