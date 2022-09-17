ЛГБТ-парад в Белграде состоялся

Парад представителей ЛГБТ-сообщества в рамках белградского "Европрайда" всё же состоялся в субботу, как и было изначально запланировано. Под давлением организаторов и международного сообщества власти Сербии и её столицы сняли запрет, введённый две недели назад. Активистам разрешили устроить шествие, хоть и по сокращённому маршруту и под усиленным присмотром полиции.

Владимир Бильчик, депутат Европарламента:

"Организовать это мероприятие было совсем нелегко, и я просто хочу напомнить всем: впервые мы проводим "Европрайд" не только в Белграде, не только в Сербии, но и по всей юго-восточной Европе, на Западных Балканах".

Несколько тысяч участников прошли маршем от здания Конституционного суда к городскому стадиону, где устроили концерт, шедший до позднего вечера.

Параллельно проходила демонстрация противников "Европрайда" в защиту традиционных семейных ценностей. Но были отмечены лишь незначительные стычки. Манифестантов разделяли 6 тысяч полицейских — заметно больше, чем участников обоих шествий вместе взятых. Активистов собралось меньше ожидаемого не в последнюю очередь из-за проливного дождя.

Томас Вайц, Европейская партия "зелёных":

"Это неотъемлемая часть либеральной демократии, и поскольку мы все надеемся, что Сербия движется в направлении либеральной демократии и в итоге ко вступлению в Европейский клуб, — это важный шаг, чтобы показать, что Сербия наконец входит в семью европейских стран".

Запрет на ЛГБТ-парад в этом году власти Сербии объясняли в первую очередь именно соображениями безопасности.

Премьер Сербии Ана Брнабич — открытая лесбиянка — поблагодарила участников шествия за то, что оно завершилось без инцидентов.

Тем не менее, в Европарламенте уже обещали сделать выводы по итогам попыток сербских властей запретить парад.