Иран: полиция нравов под следствием из-за смерти задержанной

Власти Ирана объявили о начале расследования обстоятельств смерти обвиняемой в нарушении правил ношения хиджаба. 22-летняя Махса Амини была задержана в Тегеране. Сотрудникам полиции нравов не понравилось, что её волосы были недостаточного хорошо закрыты религиозным платком.

Согласно официальным данным, во время трёхдневного ареста у женщины случился сердечный приступ. Родственники настаивают на том, что у неё не было серьёзных проблем со здоровьем. Активисты и политики напоминают о многочисленных жалобах на бесчеловечное отношение к задержанным полицией нравов.