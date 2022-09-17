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Иран

Иран: полиция нравов под следствием из-за смерти задержанной

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 Андрей Позняков
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Сотрудница полиции нравов объясняет жительнице Ирана, как она должна одеваться и выглядеть, чтобы не нарушать законов Исламской республики, июль 2007
Сотрудница полиции нравов объясняет жительнице Ирана, как она должна одеваться и выглядеть, чтобы не нарушать законов Исламской республики, июль 2007   -   Авторское право  Behrouz MEHRI / AFP

Власти Ирана объявили о начале расследования обстоятельств смерти обвиняемой в нарушении правил ношения хиджаба. 22-летняя Махса Амини была задержана в Тегеране. Сотрудникам полиции нравов не понравилось, что её волосы были недостаточного хорошо закрыты религиозным платком.

Согласно официальным данным, во время трёхдневного ареста у женщины случился сердечный приступ. Родственники настаивают на том, что у неё не было серьёзных проблем со здоровьем. Активисты и политики напоминают о многочисленных жалобах на бесчеловечное отношение к задержанным полицией нравов.