Гваделупа: ураган "Фиона" унес жизнь как минимум одного человека

Ураган "Фиона", в ночь на субботу ударивший по французскому острову Гваделупа в Карибском море, унес жизнь по меньшей мере одного человека. За шесть часов в районе города Бас-Тер выпало более 30 сантиметров осадков — синоптики считают это нормой за несколько месяцев. Река Пер вышла из берегов. Местами скорость ветра достигала 120 км/ч.

"Мы покупаем еду и закрываемся дома. В случае форс-мажора звоним в экстренные службы", — рассказывает местная жительница.

В Гваделупе готовились к тропическому шторму заранее. В пятницу на острове закрылись школы, а местные жители закупались продуктами и свечами, опасаясь перебоев с электричеством.

"Немного воды, свечи — на случай, если электричество отключится. Никогда не знаешь... Но это не такой уж и сильный шторм", — считает один из посетителей супермаркета.

Сейчас ураган "Фиона" направляется в сторону Доминиканы и Пуэрто-Рико. На островах объявлен повышенный уровень опасности, жителей просят не выходить из дома.