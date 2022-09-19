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Пуэрто-pико

Ураган "Фиона" обрушился на пуэрто-Рико

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Наводнение в Пуэрто-Рико
Наводнение в Пуэрто-Рико   -   Авторское право  Stephanie Rojas/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

На юго-восточное побережье Пуэрто-Рико обрушился ураган "Фиона". Скорость порывов ветра в пределах стихии составляла около 40 м/с. Сильные ветры повредили линии электропередачи, обесточив всю страну. Ожидается, что в некоторых регионах уровень осадков превысит 65 см. 

В Национальном центре наблюдения за ураганами США сообщили , что такие дожди приведут к опасным наводнениям. В районах, расположенных на возвышенностях, ожидаются оползни

Президент США Джо Байден в воскресенье подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико из-за тропического шторма "Фиона" и распорядился предоставить властям этого ассоциированного с США государства федеральную помощь.