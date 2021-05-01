Возвращение "Бенинской бронзы"

Берлинский Музей неевропейского искусства — Форум Гумбольдта — собирается вернуть в Африку вывезенные оттуда сокровища. Речь идёт о так называемой "Бенинской бронзе": художественных латунных пластинах, которые несколько веков назад украшали дворец властителей Бенинского царства. Оно располагалось на территории современной Нигерии.

Эти предметы искусства вывезли в самом конце XIX века британские колонизаторы, разграбившие Бенинское царство. Собрание включает около тысячи табличек, сегодня они распределены по музеям и частным коллекциям. В Берлине их более 500.

О возвращении культурных ценностей в африканские страны активно заговорили в прошлом году на фоне движения BLM. В марте этого года о возможности вернуть ценности на историческую родину говорили в Британском музее — там около двухсот табличек Бенинской бронзы.