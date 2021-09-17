ШОС о талибах: диалог и сдерживание

"С талибами необходимо установить диалог, но жизненно важно и противодействовать угрозам, исходящим из Афганистана". Об этом заявили в пятницу лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в итоговой декларации юбилейного саммита, который завершился в Душанбе.

Лидеры стран ШОС указали на ответственность США, которые своим бегством из Афганистана подорвали ситуацию с безопасностью во всем регионе. Талибы присвоили себе брошенную американцами военную технику. Однако в стране не наблюдается каких-то иных следов двадцатилетнего присутствия западных союзников: социально-экономическая ситуация близка к катастрофе.

Лидеры ШОС призвали талибов выполнять их собственные обещания о нормализации общественной жизни и обеспечении безопасности, поскольку Афганистан является неотъемлемой частью евразийского пространства.

Российский лидер, выступавший на саммите по видеосвязи, предложил возобновить деятельность контактной группы ШОС - Афганистан.