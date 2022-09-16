Тело королевы Елизаветы II предадут земле в понедельник, 19 сентября. В преддверии похорон Euronews вспоминает самые масштабные траурные церемонии в истории.

10 февраля 1948 проститься с одним из главных идеологов независимости Индии от Великобритании Махатмой Ганди пришли два миллиона индийцев. Прах политика развеяли над рекой Джамна.

25 ноября 1963 американцы массово отдали дань уважения Джону Кеннеди, смертельно раненому во время поездки в Даллас. К телу погибшего президента США, лежащему в Капитолии, выстроилась очередь из нескольких сотен тысяч американцев. На похороны приехали представители почти ста стран.

30 января 1965 с государственными почестями был похоронен премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Такой чести в стране обычно удостаиваются только короли и королевы, но ради умершего от инсульта главы правительства было сделано исключение. Гроб с его телом был выставлен в Вестминстер-холле, а траурная процессия прошла через весь центр Лондона.

12 ноября 1970 в кафедральном соборе Нотр-Дам в Париже была организована церемония прощания с президентом Франции Шарлем де Голлем. Правда, его останков в храме не было: генерал пожелал, чтобы на похоронах не было официальных лиц, и его тело предали земле в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз в присутствии семьи.

8 апреля 2005 тысячи верующих простились в Ватикане с папой Иоанном Павлом II, возглавлявшим Католическую церковь в течение 26 лет. На похоронах присутствовали более ста высокопоставленных политиков, а трансляцию траурной церемонии по телевизору смотрели более миллиарда человек.

15 декабря 2013 в родной деревне Цгуну был похоронен Нельсон Мандела — борец с апартеидом в Южной Африке и лауреат Нобелевской премии мира. Перед этим на крупнейшем в Африке стадионе Соккер Сити в Йоханнесбурге прошла церемония прощания с экс-президентом ЮАР, на которой выступил, в том числе, первый чернокожий президент США Барак Обама.