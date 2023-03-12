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Молдова

Пророссийские митинги в Кишинёве

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 Кнарик Хачатрян
Люди выкрикивают антиправительственные лозунги во время акции протеста в Кишиневе, Молдавия, воскресенье, 12 марта 2023 г.
Люди выкрикивают антиправительственные лозунги во время акции протеста в Кишиневе, Молдавия, воскресенье, 12 марта 2023 г.   -  Авторское право  Aurel Obreja/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Тысячи людей вышли на улицы столицы Молдавии Кишинёва. Они требуют, чтобы правительство полностью покрыло расходы на зимние счета за электроэнергию и "не вовлекало страну в войну". Протестующие требуют отставки прозападного президента Майю Санду. Они убеждены, что Россия должна быть партнером Молдовы "номер один".

По данным кишинёвских властей, демонстрантов координируют пророссийские олигархи Влад Плахотнюк и Илан Шор, находящиеся в международном розыске по обвинению в коррупции.

США обвинили Россию в желании дестабилизировать ситуацию в Молдавии с целью свержения проевропейского правительства в Кишинёве. Молдавская полиция заявила в воскресенье, что сорвала заговор пророссийских групп, которые пообещали актёрам 10 000 долларов за инсценировку  массовых беспорядков во время акции протеста. 7 человек были задержаны.