Тысячи людей вышли на улицы столицы Молдавии Кишинёва. Они требуют, чтобы правительство полностью покрыло расходы на зимние счета за электроэнергию и "не вовлекало страну в войну". Протестующие требуют отставки прозападного президента Майю Санду. Они убеждены, что Россия должна быть партнером Молдовы "номер один".

По данным кишинёвских властей, демонстрантов координируют пророссийские олигархи Влад Плахотнюк и Илан Шор, находящиеся в международном розыске по обвинению в коррупции.

США обвинили Россию в желании дестабилизировать ситуацию в Молдавии с целью свержения проевропейского правительства в Кишинёве. Молдавская полиция заявила в воскресенье, что сорвала заговор пророссийских групп, которые пообещали актёрам 10 000 долларов за инсценировку массовых беспорядков во время акции протеста. 7 человек были задержаны.