Гастрономия Канарских островов: древние рецепты и международные награды

Канарские острова - территория уникальных, не имеющих аналогов, защищенных международными сертификатами продуктов - от вина до сыров и бананов. Euronews предлагает познакомиться с их производителями ближе.

Виноградники в пепле

Лансароте, Фуэртевентура и Ла-Пальма отличаются мягким климатом, однако заниматься здесь сельским хозяйством - сложная задача; пастбища виноградники, поля - везде ощущается близость вулканов.

Лансароте называют островом "огнедышащих гор". Но именно благодаря пеплу и лаве, говорят местные жители, здесь растет прекрасный виноград - основа для "вулканического" вина Мальвазия. Хорхе Родригес Алонсо всю жизнь посвятил виноделию. Он рассказывает, как идет уход за виноградниками. "Винодел копает и копает, пока не достигнет поверхности почвы, он таким образом удаляет слой вулканического пепла, что предотвратит испарение мелкого дождя, который идет здесь зимой".

Дегустация вулканического вина. Euronews

Виноград растет в выкопанных лунках, а бортики из пепла охраняют растения от ветра, помогают лучше усвоить дождевую воду.

По словам Хорхе, лоза появилась здесь еще в 19 веке, когда большая часть виноградников в континентальной Европе была опустошена насекомыми-убийцами. "У нас здесь есть лоза, которой 200 лет, - уточняет он. - На Канарских островах сохранились очень старые сорта, потому что знаменитые вредители, филлоксера, сюда не добралась".

Вулканические вина знатоки называют жемчужиной в короне европейских вин, их отличает бодрящая свежеть и выраженные минеральные ноты.

Сыр с суровых пастбищ

Следующая остановка - Фуэртевентура, родина козьего сыра майореро. Этот засушливый, вулканический остров является идеальной средой обитания для коз местной породы, которые комфортно себя чувствуют в суровых условиях.

Свежее козье молоко на протяжении веков использовалось здесь для изготовления сыров, которые защищены международными знаком качества и уникальности.

Козы с Канарского архипелага. Euronews

Производители говорят, что делают ставку на устойчивое развитие.

"Вот уже нескольких лет у нас действует стратегический план устойчивого развития, в основном направленный на экономию энергии, - уточняет Эстебан Альберто, генеральный директор сыроварни Maxorata. - В конечном итоге 50% нашего потребления будет приходиться на возобновляемые источники. А еще мы переводим в цифровой формат всю работу нашего завода".

Сыры Эстебана получили более тысячи национальных и международных наград. Его сыры имеют нежнейшую текстуру и сливочно-карамельный вкус.

Бананы для Европы

На острове Ла-Пальма растут редкие по вкусовым качествам бананы, в них ниже содержание крахмала и сахара. Здешняя продукция имеет редкую маркировку защищенного и охраняемого географического указания (PGI).

Карликовые бананы для Европы. Euronews

Эстер Домингес, глава ассоциации производителей бананов, рассказывает: "Для здешних мест бананы - традиционная культура. Все работы выполняются вручную. А поскольку мы - европейские фермеры то следуем серьезные экологические требования. Все это позволяет нам получать продукт, не имеющий аналогов в мире".

Бананы деревьями называют ошибочно, на самом деле это - крупное травянистое растение, берущее начало в толстом корневище. Фермеры показывают, как удаляют цветы с гроздей, чтобы защитить бананы от гниения.

Карликовый кавендиш - основной выращиваемый сорт. Бананы с Канарских островов срезают за несколько дней до продажи, их не нужно неделями хранить и перевозить, как фрукты из Карибского бассейна. Покупатель получает более свежий и экологичный продукт.