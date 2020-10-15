Язык земли и лунные фазы: как выращивают органическое вино в Испании?
Я в Кастилии – одном из регионов Испании, известным своим органическим вином. Возвращение к истокам, понимание языка земли, уважение к ее циклам. Это философия все большего числа испанских виноделов, заботящихся об окружающей среде.
Испания – европейский лидер по числу органических виноградников. В этом выпуске мы посетим Руэду, Рибера-дель-Дуэро и Вальдеоррас, где узнаем больше о производстве органического вина.
Менаде – одна из более 1000 виноделен в Испании. Их количество удвоилось за последние 10 лет и продолжает расти.
Рикард Санс с братьями — виноделы в 6-м поколении — решили начать свой собственный "устойчивый" проект с нуля.
Они построили ферму, отель для насекомых и сад опылителей. Они обучились экологически безвредным практикам своих предков.
Во избежание вредителей используются растительные настои, микроводоросли или сыворотки. Этот подход с минимальным вмешательством также применяется и после сбора винограда — в вино не добавляются дрожжи.
В Рибера-дель-Дуэро мы собираемся открыть для себя секреты одного из самых эксклюзивных биодинамических красных вин в Испании, основанных только на натуральных продуктах и в соответствии с лунными циклами.
Питер Сиссек, датский винодел, обосновавшийся в Испании несколько десятилетий назад, создал одно из самых неповторимых вин в стране.
Под воздействие Луны вино попадает не только на этапе взращивания...
Циклический подход на этом не заканчивается. После ферментации и прессования виноград сушат и используют для приготовления компоста:
Питер пробует свое вино каждый день во время его брожения, чтобы создать свой элегантный и известный Пингус. Это одно из "величайших и самых захватывающих вин", по словам известного критика Роберта Паркера.
На границе с Рибейра Сакра, окруженные извилистым ландшафтом гранита и террас мы прибываем в Вальдеоррас, где встретимся с Рафаэлем Паласиосом, виноделом из Риохи.
В 2004 году он основал свою винодельню в этом регионе, привлеченный его терруаром и сортом белого винограда годельо.
100-летние лозы произрастают на бедных почвах, которые тщательно культивируются по биодинамическому принципу.
Чем больше высота, тем дольше виноград созревает. Годельо проходит полную ферментацию в этих бочках из французского дуба. Ароматы яблока, свежих фруктов и дерева, которые превращаются в нотки фенхеля и минералов – главные особенные черты этого исключительного терруара.