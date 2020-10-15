Язык земли и лунные фазы: как выращивают органическое вино в Испании?

Я в Кастилии – одном из регионов Испании, известным своим органическим вином. Возвращение к истокам, понимание языка земли, уважение к ее циклам. Это философия все большего числа испанских виноделов, заботящихся об окружающей среде.

Испания – европейский лидер по числу органических виноградников. В этом выпуске мы посетим Руэду, Рибера-дель-Дуэро и Вальдеоррас, где узнаем больше о производстве органического вина.

Менаде – одна из более 1000 виноделен в Испании. Их количество удвоилось за последние 10 лет и продолжает расти.

Рикард Санс с братьями — виноделы в 6-м поколении — решили начать свой собственный "устойчивый" проект с нуля.

Мы верим, что будущее в возвращении к истокам. Наша философия – в работе с натуральными продуктами, насколько это возможно и перезапуске цепи биоразнообразия, которую мы, человечество, разорвали. Наша миссия состоит в том, чтобы восстановить ее Рикард Санс винодел Bodegas Menade

Они построили ферму, отель для насекомых и сад опылителей. Они обучились экологически безвредным практикам своих предков.

Сейчас мы высеваем зернобобовые растения, которые обеспечивают почву естественным азотом. Поэтому нет необходимости удобрять ее химическими продуктами Рикард Санс винодел Bodegas Menade

Во избежание вредителей используются растительные настои, микроводоросли или сыворотки. Этот подход с минимальным вмешательством также применяется и после сбора винограда — в вино не добавляются дрожжи.

В Рибера-дель-Дуэро мы собираемся открыть для себя секреты одного из самых эксклюзивных биодинамических красных вин в Испании, основанных только на натуральных продуктах и в соответствии с лунными циклами.

Питер Сиссек, датский винодел, обосновавшийся в Испании несколько десятилетий назад, создал одно из самых неповторимых вин в стране.

Под воздействие Луны вино попадает не только на этапе взращивания...

Лунные и сезонные ритмы оказывают большое влияние на вино. При переливе так же как и при бутилировании мы стараемся максимально следовать лунному календарю Питер Сиссек владелец Dominio de Pingus

Циклический подход на этом не заканчивается. После ферментации и прессования виноград сушат и используют для приготовления компоста:

Самое главное, что дрожжи и бактерии от этого брожения будут находиться в компосте, и когда мы будем удобрять им виноградник, мы создадим винодельческий круговорот Питер Сиссек владелец Dominio de Pingus

Питер пробует свое вино каждый день во время его брожения, чтобы создать свой элегантный и известный Пингус. Это одно из "величайших и самых захватывающих вин", по словам известного критика Роберта Паркера.

На границе с Рибейра Сакра, окруженные извилистым ландшафтом гранита и террас мы прибываем в Вальдеоррас, где встретимся с Рафаэлем Паласиосом, виноделом из Риохи.

В 2004 году он основал свою винодельню в этом регионе, привлеченный его терруаром и сортом белого винограда годельо.

Это 100-летние лозы годельо, выращенные на гранитных почвах на высоте около 700 метров в районе Боло, где создается особый микроклимат. Именно геоклиматические факторы делают это вино таким особенным Рафаэль Паласиос владелец Bodegas Rafael Palacios

100-летние лозы произрастают на бедных почвах, которые тщательно культивируются по биодинамическому принципу.

Чем больше высота, тем дольше виноград созревает. Годельо проходит полную ферментацию в этих бочках из французского дуба. Ароматы яблока, свежих фруктов и дерева, которые превращаются в нотки фенхеля и минералов – главные особенные черты этого исключительного терруара.