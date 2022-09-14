Урсула фон дер Ляйен предложила реформу энергорынка в ЕС

Евросоюз рассчитывает существенно увеличить импорт электроэнергии из Украины в обмен на упрощение доступа к единому рынку сообщества и отмену роуминга для украинских операторов связи.

Выступая с ежегодным посланием "О положении союза" глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции ЕС против России останутся в силе, пока ее экономика не "будет разорвана".

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

— Это не только война, развязанная Россией против Украины... это еще и война с нашей энергией, это война с нашей экономикой, это война с нашими ценностями, это война с нашим будущим. Речь идет о самодержавии против демократии. И я здесь и сейчас убеждена, что при наличии необходимого мужества и необходимой солидарности Путин потерпит неудачу, а Украина и Европа победят.

Также в своей речи фон дер Ляйен объявила о реформе энергорынка, главной целью которой станет разделение образования цен на электричество из традиционных и альтернативных источников, а также сообщила о предложении мер по борьбе с их ростом в ЕС на 140 млрд евро.