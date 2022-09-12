Пражане снова протестуют против роста цен на энергоносители

Сотни людей вышли на акцию протеста в центре Праги в воскресенье, чтобы выразить недовольство по поводу увеличения стоимости жизни и, в частности, роста цен на энергоносители.

Воскресная демонстрация не сравнится по масштабу с аналогичной неделю назад - тогда протестующих собралось около 70 тысяч.

В понедельник состоится экстренное заседание чешского правительства по поиску решений выхода из энергетического кризиса и введения потолка роста цен на энергию для национальных потребителей.