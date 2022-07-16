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Грузия

Главы МИД Армении и Азербайджана провели прямые переговоры

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Министры иностранных дел Армении и Азербайджана, Тбилиси, 16 июля 2022 г.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана, Тбилиси, 16 июля 2022 г.   -   Авторское право  AFP PHOTO / GEORGIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Первые двусторонние переговоры после военного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году провели главы МИД Армении и Азербайджана.

Встреча Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова состоялась в Тбилиси при посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили.

Основанием для переговоров стало достигнутое в мае лидерами двух стран при посредничестве Евросоюза соглашение о "продвижении диалога" по достижению мирного договора. Стороны обсудили шаги по нормализации отношений и ход выполнения взятых ранее на себя обязательств. 

Министр иностранных дел Армении отметил в свою очередь важность решения гуманитарных проблем, в том числе освобождения и возвращения армянских военнопленных, выяснение судеб пропавших без вести.

Между тем минобороны Азербайджана сообщило в субботу об интенсивном обстреле с территории Армении позиций на границе, около населённого пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района. Сообщается также, что огонь был подавлен в результате "ответных мер", данных о жертвах и раненых нет.

Стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы.