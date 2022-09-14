Папа римский в Казахстане: визит "паломника мира"

В первый день апостольского визита в Казахстан папа римский Франциск призвал к миру в Украине. Понтифик встретился с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым, а также выступил с обращением к дипломатическому корпусу и представителям гражданского общества страны, заявив, что приехал как "паломник мира, стремящийся к диалогу и единству". Папа Франциск также принял участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, на который приедут гости из более чем 50 стран.

"Это второй апостольский визит в Казахстан после того, как в 2001 году страну посетил Иоанн Павел Второй. И, конечно же, это очень важное событие, особенно во времена геополитических потрясений. Соседние государства погрязли в конфликтах. Вместе с папой Франциском и другими религиозными лидерами Казахстан призывает к миру. Это сильный и ясный призыв. Мы хотим, чтобы нас услышали," – говорит заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Ожидается, что папа римский проведет встречи с другими религиозными лидерами, которые приехали в столицу Казахстана для участия в Конгрессе. Среди гостей мероприятия – Хосе Луис Мумбиела Сиерра, председатель Конференции католических епископов Центральной Азии, ординарий епархии Святой Троицы в Алматы: "Он приехал именно говорить о мире, о единстве, о диалоге, в рамках одной встречи, на которой будут присутствовать религиозные деятели разных конфессий. Но это послание не только для них, это послание для всего мира. Все мы – особенно религиозные лидеры разных конфессий – хотим подарить этому миру шанс стать лучше, и найти путь, чтобы мы все могли жить в мире и согласии".

Галина Полонская, Euronews : "Святую мессу с участием папы римского в Нур-Султане собираются посетить несколько тысяч человек, в том числе паломники, приехавшие из других стран".